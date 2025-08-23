Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Пари НН».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Динамо» поднялось с 12-го на 8-е место в таблице РПЛ.

– «Динамо» была нужна победа. Как вам игра команды, что порадовало?

– Глобально: многое в обороне понравилось, но это так не первую игру. Команда уже выполняет и понимает требования при обороне. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот.

По атаке: мы забили три гола, но ударов было по воротам больше 20 – реализация плохая. На футболистах давление есть после последних результатов, не хватало спокойствия в некоторых моментах.