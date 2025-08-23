РПЛ. «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в дебютном матче Миранчука

Московское «Динамо» набрало три очка в 6-м туре чемпионата России.
Столичная команда дома крупно обыграла «Пари НН» со счетом 3:0 благодаря автоголу Свена Карича, а также забитым мячам Даниила Фомина и Николаса Маричаля.
На 71-й минуте на замену вышел динамовский новичок Антон Миранчук.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось с 12-го на 8-е место в таблице РПЛ. «Пари НН» – в зоне прямого вылета.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Динамо - Пари НН - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Карич, 16 (в свои ворота); 2:0 - Д. Фомин, 46; 3:0 - Н. Маричаль, 90+3.
Источник: «Бомбардир»