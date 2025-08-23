В «Ахмате» прокомментировали прогресс при Черчесове

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об улучшении результатов при Станиславе Черчесове.

Черчесов сменил Александра Сторожука.

При Черчесове у «Ахмата» 7 очков в РПЛ из 9 возможных.

Грозненцы накануне спасли матч против «Оренбурга» (2:2).

«У нас хороший тренер и хорошая команда. Чем ещe можно объяснить такие результаты сейчас? Проделывается хорошая работа. Если проделывать хорошую работу, результаты тоже придут.

Мы озвучили ожидания перед сезоном – победа в каждой игре. Хотим показывать зрелищную игру, чтобы было больше болельщиков на стадионе», – сказал Айдамиров.