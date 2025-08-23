Самошников рассказал об адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Илья Самошников рассказал об адаптации.
«Всe хорошо. Многих российских ребят в команде я знаю, с иностранцами тоже уже получилось немного пообщаться. Меня все поздравили и пожелали удачи. Приняли прекрасно.
С тренерским штабом ещe предстоит познакомиться, но я знаю, что от меня требуется в плане тренировочного процесса», – сказал Самошников.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: «Матч ТВ»