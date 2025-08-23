Самошников рассказал об адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Илья Самошников рассказал об адаптации.

«Всe хорошо. Многих российских ребят в команде я знаю, с иностранцами тоже уже получилось немного пообщаться. Меня все поздравили и пожелали удачи. Приняли прекрасно.

С тренерским штабом ещe предстоит познакомиться, но я знаю, что от меня требуется в плане тренировочного процесса», – сказал Самошников.