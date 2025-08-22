Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о перспективах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
– Дайте вы тренеру немного времени! Когда‑то человек, которого все болельщики «Спартака» и многие другие считают великим, Константин Иванович Бесков, сказал: «Мне нужно полгода для того, чтобы создать команду». Поэтому даже при том, что Карпин взял уже сложившуюся команду, ему нужно время.
– Карпину полгода хватит?
– Хватит! У него хорошие игроки.
- Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах РПЛ – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
- Они идут на 11-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.
Источник: «Матч ТВ»