Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о перспективах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

– Дайте вы тренеру немного времени! Когда‑то человек, которого все болельщики «Спартака» и многие другие считают великим, Константин Иванович Бесков, сказал: «Мне нужно полгода для того, чтобы создать команду». Поэтому даже при том, что Карпин взял уже сложившуюся команду, ему нужно время.

– Карпину полгода хватит?

– Хватит! У него хорошие игроки.