Реакция ЦСКА на новость, что «Галатасараю» предложили Кисляка

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отрицает, что полузащитник Матвей Кисляк может уйти в «Галатасарай».
- Сообщалось, что посредники предложили турецкому клубу купить Кисляка.
- Сам хавбек якобы согласен на переход в случае поступления конкретного предложения.
– СМИ пишут, что Кисляк был предложен «Галатасараю». Действительно ли ведутся переговоры о переходе Матвея?
– Бред.
- Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
- В составе ЦСКА хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»