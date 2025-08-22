Реакция ЦСКА на новость, что «Галатасараю» предложили Кисляка

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отрицает, что полузащитник Матвей Кисляк может уйти в «Галатасарай».

Сообщалось, что посредники предложили турецкому клубу купить Кисляка.

Сам хавбек якобы согласен на переход в случае поступления конкретного предложения.

– СМИ пишут, что Кисляк был предложен «Галатасараю». Действительно ли ведутся переговоры о переходе Матвея?

– Бред.