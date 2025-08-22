Введите ваш ник на сайте
Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ»

Вчера, 16:16

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о том, что Джанлуиджи Доннарумму лишили статуса основного вратаря «ПСЖ».

«Это сильное решение со стороны клуба и тренера. В футболе редко встретишь прямоту, но Луис Энрике был откровенен.

У него другое представление о роли, которая изменилась в том числе из-за новых правил, поэтому нужен тот, кто умеет играть ногами.

У меня другое мнение. Лично я предпочитаю вратаря, хорошо играющего руками», – заявил Анчелотти.

  • Основным вратарем парижан стал Люка Шевалье, которого купили у «Лилля» за 40+15 млн евро.
  • Доннарумма объявил, что покинет «ПСЖ».
  • Также в команде есть российский голкипер Матвей Сафонов.

Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Анчелотти приговорили к тюремному сроку в Испании 2
Чемпион Бразилии назначил Анчелотти
Источник: Il Giornale
Франция. Лига 1 Бразилия ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Анчелотти Карло Энрике Луис
