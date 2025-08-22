Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о том, что Джанлуиджи Доннарумму лишили статуса основного вратаря «ПСЖ».

«Это сильное решение со стороны клуба и тренера. В футболе редко встретишь прямоту, но Луис Энрике был откровенен.

У него другое представление о роли, которая изменилась в том числе из-за новых правил, поэтому нужен тот, кто умеет играть ногами.

У меня другое мнение. Лично я предпочитаю вратаря, хорошо играющего руками», – заявил Анчелотти.