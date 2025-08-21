Бубнов – об игре «Спартака» против «Зенита»: «Конечно, пятерка – это лигочемпионский показатель»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра на «Лукойл Арене» завершилась ничьей 2:2.

«Зенит» остался вдесятером на 51-й минуте.

«Спартак» опустился в зону стыков РПЛ после потери очков.

«797 технико-тактических действий с «Зенитом», пускай там они в меньшинстве, но это проблема «Зенита».

24% брака – это лигочемпионский показатель, да и объeм минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата – это супер. Конечно, пятeрка за игру», – сказал Бубнов.