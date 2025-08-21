Семин оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне.

«У армейцев есть большие шансы и громадный потенциал. На мой взгляд, очень большую роль в этом играют молодые игроки: Кисляк, Глебов и Лукин. Громаднейшую роль играет опытнейший Игорь Акинфеев. Лучше всех в лиге играет Мойзес в линии обороны. Поэтому у них основания очень и очень большие», – сказал Семин.