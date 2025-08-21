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Семин оценил шансы ЦСКА на чемпионство

21 августа 2025, 08:28
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне.

«У армейцев есть большие шансы и громадный потенциал. На мой взгляд, очень большую роль в этом играют молодые игроки: Кисляк, Глебов и Лукин. Громаднейшую роль играет опытнейший Игорь Акинфеев. Лучше всех в лиге играет Мойзес в линии обороны. Поэтому у них основания очень и очень большие», – сказал Семин.

  • ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 11 очков.
  • Следующий матч команда проведет 24 августа против «Акрона».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Семин Юрий
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1755756804
Шпалыч зря не скажет. Ещё в нападении усилиться,и при Челестини можно быть в лидерах
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САДЫЧОК
1755759648
Пока в Зените и Спартаке физруки-ЦСКА претендент номер 1!
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boris63
1755766888
Ох, как рано начали об этом говорить, цыплят будем считать по весне.
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