Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»

Николай Валуев отреагировал на новость о переходе Александра Роспутько в «Чайку».

В октябре 2023 года футболист не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

21-летний Роспутько бежал в Россию и получил гражданство РФ.

Он родом из Горловки (ДНР).

«Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс. Он стал русским, получил гражданство, теперь выступает за нашу команду.

Мы, конечно, его не осуждаем за такой выбор, но и хвалить, думаю, не за что.

Такая ситуация значит, что у него была такая необходимость стать гражданином РФ – он им стал. Теперь играет за российский клуб», – сказал экс-боксер и депутат Госдумы РФ.