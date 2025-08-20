Черданцев объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил перспективы «Локомотива» выиграть РПЛ-2025/26.

«Локо» набрал 13 очков из 15 возможных в 5 турах.

Они победили «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (3:2), «Спартак» (4:2), а также сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

– Надолго ли «Локомотив» способен задержаться в лидерах?

– Нет. Будет то же самое, что в прошлом году. Они здорово начали, но конкуренция с такими футболистами, как в «Спартаке», «Зените», ЦСКА, «Краснодаре», скажется.

«Локомотив» объективно слабее по составу. Нельзя русскими игроками конкурировать с игроками из разных стран. Это невозможно. Мононациональная команда в любом чемпионате будет уступать команде с разными футболистами.

Соберите в Англии команду из одних англичан и посмотрите, на каком месте эта команда будет идти в сравнении с условным «Манчестер Сити».

Мононациональная команда всегда будет менее конкурентоспособна по сравнению с командой, где собраны таланты из разных стран.

Почему Франция – суперкоманда последних лет? Потому что там собраны игроки со всего мира. Они дают всe из мирового футбола.

На дистанции в «Локомотив» я не верю. Это исключено. Для того, чтобы клубу выиграть чемпионат, нужно, чтобы все конкуренты проваливались на протяжении всего сезона. Провалить сезон может одна команда, но не пять‑шесть.