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  • Черданцев объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

Черданцев объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

20 августа 2025, 19:19
16

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил перспективы «Локомотива» выиграть РПЛ-2025/26.

– Надолго ли «Локомотив» способен задержаться в лидерах?

– Нет. Будет то же самое, что в прошлом году. Они здорово начали, но конкуренция с такими футболистами, как в «Спартаке», «Зените», ЦСКА, «Краснодаре», скажется.

«Локомотив» объективно слабее по составу. Нельзя русскими игроками конкурировать с игроками из разных стран. Это невозможно. Мононациональная команда в любом чемпионате будет уступать команде с разными футболистами.

Соберите в Англии команду из одних англичан и посмотрите, на каком месте эта команда будет идти в сравнении с условным «Манчестер Сити».

Мононациональная команда всегда будет менее конкурентоспособна по сравнению с командой, где собраны таланты из разных стран.

Почему Франция – суперкоманда последних лет? Потому что там собраны игроки со всего мира. Они дают всe из мирового футбола.

На дистанции в «Локомотив» я не верю. Это исключено. Для того, чтобы клубу выиграть чемпионат, нужно, чтобы все конкуренты проваливались на протяжении всего сезона. Провалить сезон может одна команда, но не пять‑шесть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Черданцев Георгий
Комментарии (16)
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anatolich72
1755707286
Газпромовская промакашка этот черданцев. Помнится промакашка плохо закончил.
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...уефан
1755707573
...может и не будет Локомотив лидером чемпионата, но только не на основании, детских аргументов, выложенных бредовым сознанием Жорика... Локо, жми на всю железку, на зло разным Чердакам!...
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Дубина
1755708075
Сколько интересно ему прогазпромовская шайка платит шшшто чердак так сильно лижет вшивым???
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cska1948
1755708129
Черданцев, похоже, из комментаторов переквалифицировался в футбольного эксперта. Всё-то он про всех знает.
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Loko_Roma
1755708287
Чердак на экстремистскую статью наговорил
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momwig_
1755708298
Реально - балабол. Нет, Локомотив вряд ли станет чемпионом. Но то, что говорит серданцев - хохот чайки.
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VVM1964
1755711074
Объяснение только одно - будут тащить и тянуть Зенит к надуманному юбилею !)))... И если долго мучиться, в какой нибудь сезон получится !)))...
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Cleaner
1755713292
Согласен. Скорее Спартак станет чемпионом, чем Локомотив. А реально претендуют на титул Краснодар и Зенит. Если ЦСКА найдет реального НАПАДАЮЩЕГО, то и ЦСКА сможет претендовать.
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bumer_moscow
1755717212
Сборная Германии и Бразилии своих лет поспорили бы с ним
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erybov1965
1755718439
Мононациональная команда в любом чемпионате будет уступать команде с разными футболистами. Высказывание человека, не видящего дальше своего носа. «Буде-Глимт» (Норвегия) 1/4 финала Лиги конференций УЕФА: 2021/22. Выход в полуфинал Лиги Европы УЕФА: 2024/25. Победа над «Ромой» в Лиге конференций УЕФА: 6:1 (на своём поле), 2:2 (ответный матч в Риме). Победа над «Лацио» в Лиге Европы: 3:2 (по пенальти) — это успехи гораздо круче чемпионатов страны. Это только один пример, а их немало. Этот Черданцев и иже с ними, думая только о своем кошельке, просто разваливают наш футбол. Больше не слушайте этого балабола — это уже не первый раз. На данный момент в составе 9 норвежских игроков, громит «Штурм» (Австрия) к 37-й минуте 3-0,а в Штурме 2 игрока австрийца(остальные иностранцы). Желаю и нашему «Локомотиву» закрыть рот таким, как Черданцев, и тем, кто против лимита и зарабатывающим на этом, но ничего хорошего не дающим российскому футболу.
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