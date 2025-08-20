Прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».

«Что будет дальше со Станковичем? Ну, отсрочил. Он даже по семейным обстоятельствам не пришeл на пресс-конференцию, хотя спасибо ему огромное, пришeл на флеш-интервью, и там даже на двух языках [говорил] – редкий случай. Сначала на английском, потом на итальянском, потому что Зеленова сменил Володя, переводчик «Спартака». На прессуху он уже не пришeл.

Чем и привлекателен «Спартак», и в этом его главная беда – он абсолютно непредсказуем и очень нестабилен. Думаю, что, если бы проиграли, если бы ещe и в большинстве умудрились проиграть, то, наверное, какие-то оргвыводы могли бы последовать. Не просто так появляется новость, что «Спартак» кого-то ищет из тренерского штаба или, так скажем, нового тренера, нового папу выбирает.

Но пока он, по ощущениям, просто отсрочил. Мне кажется, вдолгую, на дистанции, он «Спартак» из кризиса не выведет. Он не приведeт «Спартак» к тем результатам, которые хотело бы видеть руководство», – сказал Генич.