Зарема высмеяла новую спартаковскую традицию

Новички «Спартака» стали получать письма от бывших игроков клуба.

Новую традицию оценила Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Пошла новая тенденция – игроки стали писать письма, вернее за них PR-служба. Титов написал Жерсону, вот теперь Комбаров Самошникову. Вот Павлюченко не написал Ливаю Гарсии – и не пошло у него в «Спартаке». Я могу Жданову такое написать письмо, если это поможет. (Смеется)

А вообще пусть сразу все уже бывшие и действующие игроки напишут письма и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом Тушино», – сказала Салихова.