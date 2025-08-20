Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема высмеяла новую спартаковскую традицию

20 августа, 10:58
31

Новички «Спартака» стали получать письма от бывших игроков клуба.

Новую традицию оценила Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Пошла новая тенденция – игроки стали писать письма, вернее за них PR-служба. Титов написал Жерсону, вот теперь Комбаров Самошникову. Вот Павлюченко не написал Ливаю Гарсии – и не пошло у него в «Спартаке». Я могу Жданову такое написать письмо, если это поможет. (Смеется)

А вообще пусть сразу все уже бывшие и действующие игроки напишут письма и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом Тушино», – сказала Салихова.

  • Салихова и Федун покинули клуб в 2022 году.
  • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».
  • Москвичи идут в зоне переходных матчей.

Еще по теме:
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе» 5
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне» 6
Реакция Заремы на ничью «Спартака» с «Акроном»: «У лысых что-то не клеится» 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1755677306
Ну хоршая традиция.., шоб знали пацаны куда попали.., не катали вату, а держали стойку за клуб и за всю спартаковскую братву.. чего она вообще может оценить эта Зарема.., её слово ваще не закон..
Ответить
Good_win_ФКСМ
1755677888
а у эскортницы традиция: поливать желчью все, что связано с клубом, которым раньше владел тот, кто ее из грязи в барыни вывел... от Червя мало чем отличается в этом плане.
Ответить
BarStep
1755679123
«А вообще пусть сразу все уже бывшие и действующие игроки напишут письма и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом Тушино». Супер!! Воспользуюсь непременно! Прям сегодня же :)
Ответить
Artemka444
1755679586
Балаболка Ну как и весь свинарник
Ответить
Этот чумный мир
1755679970
Над хряками у нас в стране не смеются только слепоглухонемые. Червиченко вон хрякам отписывает постоянно, так тарасофка потом вызывает пожарников, чтобы тушить зарево пылающих сектантских поросячьих пуканов
Ответить
SLADE2019
1755681268
Зарема, а ты мне напиши. Отвечу сходу. Нужен тебе этот Жданов?
Ответить
Cleaner
1755698105
Спартаковский юморок в исполнении Заремы Салиховой! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
qzma
1755711533
это точно новость про футбол?
Ответить
Интерес
1755715965
Хоть и стерва,но по делу и не злобно.А кому напишет МостовоЙ? Футбольному человеку Станковичу,после увольнения?
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 