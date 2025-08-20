Стало известно, почему жена Забарного удалила враждебные посты в адрес России

Супруга новичка «ПСЖ» Ильи Забарного Ангелина удалила враждебные по отношению к России посты.

На прошлой неделе парижане объявили о трансфере украинского защитника из «Борнмута».

За Забарного заплатили более 60 миллионов евро.

Ангелина Забарная в соцсетях оскорбляла россиян. Позднее она удалила свои скандальные публикации.

«По просьбе клуба агенты Ильи – Wasserman – обратились к его супруге с просьбой удалить публикации.

Это было сделано, чтобы минимизировать политические и имиджевые риски для команды, где уже играет российский вратарь Сафонов», – написал источник.