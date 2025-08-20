Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему жена Забарного удалила враждебные посты в адрес России

Стало известно, почему жена Забарного удалила враждебные посты в адрес России

20 августа, 09:13
3

Супруга новичка «ПСЖ» Ильи Забарного Ангелина удалила враждебные по отношению к России посты.

  • На прошлой неделе парижане объявили о трансфере украинского защитника из «Борнмута».
  • За Забарного заплатили более 60 миллионов евро.
  • Ангелина Забарная в соцсетях оскорбляла россиян. Позднее она удалила свои скандальные публикации.

«По просьбе клуба агенты Ильи – Wasserman – обратились к его супруге с просьбой удалить публикации.

Это было сделано, чтобы минимизировать политические и имиджевые риски для команды, где уже играет российский вратарь Сафонов», – написал источник.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1755670769
Такова суть чубатых. Пришли, насрали...
Ответить
Burtaze
1755674408
Ну так зачем обсасывать эту тему, клуб поступил мудро, бомбардир не очень, или цель редакции сеять смуту и разброд, создавать никчемный ажиотаж, ну удалила и флаг ей в руки.. мож лучше по футбольной тематике чего нибудь.. Алонсо вон вчера дебютный матч сыграл.. и т.д.
Ответить
FWSPM
1755677917
дали леща и попросили не больше не гадить
Ответить
