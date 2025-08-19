Самошников прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Илья Самошников поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Локомотива».
– С какими чувствами примерил красно-белую форму?
– Наверное, в первую очередь это радость. Великий клуб. И гордость, что я могу носить майку «Спартака».
– Как прошли переговоры?
– Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго. Но я, наверное, ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти в «Спартак».
– Наш клуб – всегда повышенное внимание. Готов к давлению в сложные моменты?
– Я надеюсь, что все будет хорошо и таких моментов будет как можно меньше, поэтому не настраиваю себя на какие-то негативные моменты.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: ютуб-канал «Спартака»