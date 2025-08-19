Введите ваш ник на сайте
Титов сказал, как отнесется к отставке Станковича

19 августа, 11:21
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о будущем главного тренера команды Деяна Станковича.

– Сколько еще времени нужно доверять Деяну Станковичу?

– Если убираешь тренера, то сразу возникает вопрос: а кто следующий? Сто процентов велись переговоры – дыма без огня не бывает. Наверняка руководители кого-то рассматривают. Но в «Спартаке» слишком часто меняются тренеры.

А я помню еще времена Олега Ивановича Романцева, который работал 15 лет. Кто-то скажет: «Ну, это Романцев!» А я отвечу, что и у Станковича хорошая карьера, по ходу которой он выигрывал и в Сербии, и в Венгрии. Может, ему мешают эмоции. Хотелось, чтобы было иначе. Победили бы «Зенит», и сейчас бы говорили о полном доверии.

– А чего не хватает Станковичу? Ему привозят дорогих легионеров, есть качественные россияне...

– Опять же, если бы шли победы, мы бы сейчас даже не рассуждали в таком ключе. Надеюсь, что в ближайшие туры результат появится. Да, у команды хорошие иностранцы, топовые россияне. Мне бы хотелось, чтобы было больше доверия российским игрокам. Например, к тому же Руслану Литвинову можно уже примерить роль лидера. Есть Наиль Умяров.

Но у меня вопросы по Саше Максименко, который все чаще ошибается. Как я знаю, еще в дубле с ним работал Ренат Дасаев – тогда Саня быстро вырос. Не знаю, кто работает с Максименко сейчас, но мы видим результативные ошибки – это пугает.

– Как отнесетесь к отставке Станковича, если «Спартак» не победит и в следующем туре?

– С пониманием. Это «Спартак», где одна ошибка – и до свидания. Так было с тренерским штабом Дмитрия Аленичева, в котором работал и я. Тогда один матч решил все. Поэтому отставке Станковича я не удивлюсь. Но повторю свой вопрос: кто вместо?

  • «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • Станкович возглавляет команду с июня прошлого года.

Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 4
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности 1
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Вжыхъ
1755597633
После каждого поражения надо менять тренера вестимо, иначе никак.
Ответить
Интерес
1755610012
Вожди другие.
Ответить
