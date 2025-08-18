Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ

Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ

Вчера, 23:37

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

  • Нижегородцы взяли верх со счетом 2:0.
  • Это их первая победа в новом сезоне РПЛ, добытая в 5-м туре.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить.

В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества – это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить.

Спасибо Саранску, что мы можем играть на этом фантастическом и красивом стадионе, но поле в очень плохом состоянии, мягкое. Ребята жаловались и в первом матче с «Ростовом» в Кубке России, и в этой игре.

Учитывая, что у нас все матчи выездные, это сказывается на футболистах. Поэтому я доволен их самоотдачей и тремя очками», – сказал Шпилевский.

Еще по теме:
Тренер «Пари НН» высказался о первой победе команды под своим руководством
В «Пари НН» оценили кредит доверия у главного тренера после 5 поражений в 5 матчах 1
Тренеру клуба РПЛ предложили набухаться вместе с командой 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Пари НН Шпилевский Алексей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гурцкая призвал «Ростов» отправить Альбу в отставку: «Нужен русский тренер, который сможет прикрутить гайки команде»
Вчера, 23:59
Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»
Вчера, 23:50
Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ
Вчера, 23:23
1
Спартаковца Барко снова зовут в Бразилию: подробности
Вчера, 23:11
Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу
Вчера, 22:33
3
Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 22:22
2
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»
Вчера, 22:10
3
РПЛ. «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0), набрав первые очки в новом сезоне
Вчера, 21:57
5
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера
Вчера, 21:09
20
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»
Вчера, 20:56
1
Все новости
Все новости
Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ
Вчера, 23:37
Участник Евро-2020 сменил команду в Медиалиге
Вчера, 22:44
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»
Вчера, 22:10
3
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0), набрав первые очки в новом сезоне
Вчера, 21:57
5
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера
Вчера, 21:09
20
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»
Вчера, 20:56
1
Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»
Вчера, 20:46
5
ВидеоНападающий «Пари НН» забил со штрафного во втором матче подряд
Вчера, 20:36
Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 20:20
8
Койта уходит из ЦСКА: «Сделка заключена»
Вчера, 20:08
4
Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»
Вчера, 19:50
17
Сперцян повторил рекорд Халка и Алиева* в РПЛ
Вчера, 19:40
1
Кафанов не созванивался с Сафоновым, выигравшим Суперкубок УЕФА
Вчера, 19:30
3
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
Вчера, 19:19
6
Игрок «Локомотива» прошел медосмотр для «Спартака»
Вчера, 19:07
4
В «Рубине» прокомментировали арест двух футболистов
Вчера, 18:52
1
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
Вчера, 18:40
7
У Кержакова появился вариант с трудоустройством в РПЛ
Вчера, 18:18
7
Кафанов: «Только один вратарь сборной России не дал повода усомниться в себе»
Вчера, 18:00
11
Личка высказался о результатах «Динамо» при Карпине
Вчера, 17:51
2
Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ
Вчера, 17:43
6
В «Фиорентине» подтвердили два предложение по Белтрану от топ-клубов РПЛ
Вчера, 17:35
2
Девушка Батракова получила топ-назначение в медиафутболе
Вчера, 17:17
3
Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»
Вчера, 16:58
21
Семин проанализировал поражение «Динамо» от ЦСКА
Вчера, 16:48
2
Двух футболистов «Рубина» арестовали: подробности
Вчера, 16:38
3
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
Вчера, 16:16
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 