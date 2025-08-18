Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Нижегородцы взяли верх со счетом 2:0.

Это их первая победа в новом сезоне РПЛ, добытая в 5-м туре.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить.

В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества – это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить.

Спасибо Саранску, что мы можем играть на этом фантастическом и красивом стадионе, но поле в очень плохом состоянии, мягкое. Ребята жаловались и в первом матче с «Ростовом» в Кубке России, и в этой игре.

Учитывая, что у нас все матчи выездные, это сказывается на футболистах. Поэтому я доволен их самоотдачей и тремя очками», – сказал Шпилевский.