Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».
- Нижегородцы взяли верх со счетом 2:0.
- Это их первая победа в новом сезоне РПЛ, добытая в 5-м туре.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить.
В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества – это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить.
Спасибо Саранску, что мы можем играть на этом фантастическом и красивом стадионе, но поле в очень плохом состоянии, мягкое. Ребята жаловались и в первом матче с «Ростовом» в Кубке России, и в этой игре.
Учитывая, что у нас все матчи выездные, это сказывается на футболистах. Поэтому я доволен их самоотдачей и тремя очками», – сказал Шпилевский.
Источник: «Матч ТВ»