Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе соперников для национальной команды до конца 2025 года.

В сентябре будут матчи с Иорданией и Катаром, в октябре – с Ираном и Боливией, в ноябре – с Перу и Чили.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

– В этом году соперники сборной на все осенние окна ФИФА были объявлены заранее в августе. Насколько такое раннее объявление влияет на подготовку и формирование состава или вы не фокусируетесь на этом?

– Это очень помогает нам, и спасибо РФС, что соперники для национальной команды найдены так заранее, и это очень хорошие и сильные команды.

Для тренерского штаба это лучше, чем, условно, в последний момент узнавать, с кем мы играем и где. Даже не с точки зрения состава, а для понимания расписания сборной и формирования планов.

– Что можете сказать по ближайшим соперникам – Иордании и Катару?

– Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал.

Иордания – участник чемпионата мира. Может быть для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьeзностью.