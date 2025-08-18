Введите ваш ник на сайте
  • Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах

Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах

Сегодня, 15:40
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе соперников для национальной команды до конца 2025 года.

  • В сентябре будут матчи с Иорданией и Катаром, в октябре – с Ираном и Боливией, в ноябре – с Перу и Чили.
  • Подробное расписание можно посмотреть здесь.

– В этом году соперники сборной на все осенние окна ФИФА были объявлены заранее в августе. Насколько такое раннее объявление влияет на подготовку и формирование состава или вы не фокусируетесь на этом?

– Это очень помогает нам, и спасибо РФС, что соперники для национальной команды найдены так заранее, и это очень хорошие и сильные команды.

Для тренерского штаба это лучше, чем, условно, в последний момент узнавать, с кем мы играем и где. Даже не с точки зрения состава, а для понимания расписания сборной и формирования планов.

– Что можете сказать по ближайшим соперникам – Иордании и Катару?

– Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал.

Иордания – участник чемпионата мира. Может быть для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьeзностью.

Еще по теме:
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?» 12
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий
Mirak92
1755522692
Потопишь ты Динамо, со своей двойной работой
Ответить
Цугундeр
1755526034
Есть.. в Петровском парке черный пруд, Там карпы не живут..
Ответить
Vitaga
1755526307
угу так и Гибралтар и Сан-Марино скоро начнем называть серьезными...
Ответить
