Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о выборе состава на ближайшие матчи.

4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

В расширенный состав включены 39 футболистов.

– При формировании расширенного списка вы больше ориентировались на игры первых туров Мир РПЛ и FONBET Кубка России, или скорее на «прошлые заслуги» и представление тренерского штаба о возможностях игроков?

– Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на то, и на другое. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список.

Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть ещe игры на кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые, – Глебов, Раков, – они тоже в списке.

– Обращает на себя внимание присутствие в списке Антона Миранчука, сейчас много слухов вокруг его будущего. Его включение – это определенный жест поддержки?

– Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из «Зенита».

– В расширенный список попали все представители зарубежных чемпионатов, за исключением Арсена Захаряна, который продолжает восстановление. Ранее кому-то из игроков всегда предоставляли отдых или учитывали сложности в логистике. Как будет на этот раз?

– Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся.

У нас два матча, хотим, как минимум, рассмотреть всех кандидатов.