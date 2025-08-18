Аршавин оценил вариант с переходом Сперцяна в «Саутгемптон»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».
«Я понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян все‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее, Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать.
«Саутгемптон» – нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы. Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», – сказал Аршавин.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»