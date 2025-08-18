Мусаев прокомментировал 5:1 против «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Сочи» (5:1).

2+1 у «Краснодара» оформил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» поднялся на 2-е место.

Команда защищает чемпионский титул.

– Для меня любая победа приятна, что 1:0, что 5:1. это три очка. Сложная игра была в первом тайме, соперник играл очень компактно, не оставлял нам свободного пространства. Во втором тайме помогло удаление, я считаю, что оно было стопроцентное. Играть стало полегче, стало побольше свободных зон, много создали. Важно, что не остановились, играли до конца, порадовали болельщиков, забили несколько красивых мячей.

– Ваш коллега по тренерскому цеху Роберт Морено сказал, что сегодня судейство было отвратительным. Можете так сказать?

– Не знаю, когда ты проигрываешь… Мне очень не понравилось судейство с «Оренбургом», «Динамо», мне кажется, там были грубейшие ошибки. Поэтому каждый из нас всегда чем‑то недоволен, не могу сказать, в чем была проблема, показалось, что все по делу сегодня было.