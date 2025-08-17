Введите ваш ник на сайте
  Экс-судья ФИФА заявил, что Левников должен был удалить Лещука

Экс-судья ФИФА заявил, что Левников должен был удалить Лещука

Сегодня, 21:48
2

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о решении главного судьи матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) Кирилла Левникова в начале 2-го тайма.

На 47‑й минуте матча при выходе один на один полузащитник ЦСКА Данил Круговой упал после контакта с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком за пределами штрафной. Левников показал желтую карточку игроку красно-синих за симуляцию.

«Там было нарушение правил и должна была быть красная карточка Лещуку за лишение явной возможности забить гол. Мы видим то, что он идет в подкате и задевает левой ногой Кругового. Получается, что мы ни о какой симуляции не можем говорить.

Есть контакт, Данил прокидывает мяч, а дальше вратарь его своей ногой сбивает. Соответственно, там пустые ворота, мяч под контролем. Поэтому мне кажется, что это фол и красная вратарю», – сказал Лапочкин.

  • Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб попросит ЭСК при президенте РФС разобраться в решениях Левникова в двух эпизодах.
  • Помимо ситуации с Круговым, на 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой вингера Дениса Макарова. Судья не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

Игрок «Динамо» употреблял снюс во время матча с ЦСКА 6
Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве игры с ЦСКА 1
Челестини считает, что ЦСКА мог разгромить «Динамо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Лещук Игорь Лапочкин Сергей Левников Кирилл
Галина Бронемясова
1755456873
всё куплено спартачами, все судьи! мираторг и лукойл денег не жалеют! надо посмотреть обзор этого матча, чтобы убедиться, что левников получил секретные чемоданы с ромбом!
БУНЯ
1755460628
Нафига нужен вар и куча судей, если не могут правильно судить?
