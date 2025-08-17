Экс-судья ФИФА заявил, что Левников должен был удалить Лещука

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о решении главного судьи матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) Кирилла Левникова в начале 2-го тайма.

На 47‑й минуте матча при выходе один на один полузащитник ЦСКА Данил Круговой упал после контакта с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком за пределами штрафной. Левников показал желтую карточку игроку красно-синих за симуляцию.

«Там было нарушение правил и должна была быть красная карточка Лещуку за лишение явной возможности забить гол. Мы видим то, что он идет в подкате и задевает левой ногой Кругового. Получается, что мы ни о какой симуляции не можем говорить.

Есть контакт, Данил прокидывает мяч, а дальше вратарь его своей ногой сбивает. Соответственно, там пустые ворота, мяч под контролем. Поэтому мне кажется, что это фол и красная вратарю», – сказал Лапочкин.