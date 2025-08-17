Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве игры с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ высказался об изменениях в игре команды.
– Перед игрой вы сказали, что к обороне меньше вопросов, чем к атаке. Изменилось ли что‑то?
– Не изменилось. Пропускать три гола, это не значит, что оборона плохая или какие‑то проблемы в обороне. Если первый гол мы получаем, когда мяч у нас, то это не оборона виновата.
В первые 15 минут было то, что в идеале хотелось бы видеть. Потом пропустили гол, это было как ушат холодной воды, из ниоткуда взялся гол, и это повлияло на игроков.
– Зайнутдинов ушел в перерыве. Что не удовлетворило?
– Попросил замену, почувствовал недомогание, не то что недомогание, повреждение, наверное, есть.
- Голы у ЦСКА забили Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й. У «Динамо» отличился Денис Макаров на 49-й минуте.
- Бело-голубые занимают 12-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
- «Динамо» объявило о переходе левого защитника Бахтиера Зайнутдинова из «Бешикташа» 28 июля. Он провел свой четвертый матч за бело-голубых.
Источник: «Матч ТВ»