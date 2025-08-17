Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве игры с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ высказался об изменениях в игре команды.

– Перед игрой вы сказали, что к обороне меньше вопросов, чем к атаке. Изменилось ли что‑то?

– Не изменилось. Пропускать три гола, это не значит, что оборона плохая или какие‑то проблемы в обороне. Если первый гол мы получаем, когда мяч у нас, то это не оборона виновата.

В первые 15 минут было то, что в идеале хотелось бы видеть. Потом пропустили гол, это было как ушат холодной воды, из ниоткуда взялся гол, и это повлияло на игроков.

– Зайнутдинов ушел в перерыве. Что не удовлетворило?

– Попросил замену, почувствовал недомогание, не то что недомогание, повреждение, наверное, есть.