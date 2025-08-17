Лапочкин заявил, что «Спартак» по ошибке остался в большинстве в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин проанализировал вторую желтую карточку латераля «Зенита» Дугласа Сантоса в матче 5-го тура против «Спартака» (2:2).

Из-за удаления Дугласа «Зенит» на 52-й минуте остался в меньшинстве.

Несмотря на это, «Зенит» сравнял счет.

Петербуржцы идут на 8-м месте.

«Мы видим, что игрок «Спартака» за линией офсайда, но он никак не влияет на эпизод. Дуглас Сантос идет в единоборство, вступает в него и совершает фол. Да, небольшой наступ. Скорость вступления в единоборство абсолютно нормальная. Он стоит на двух ногах, не катится, делает небольшой выпад и дальше небольшой наступ на ногу – это фол.

Но нам уже несколько лет говорят, что не каждый наступ – желтая карточка. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой. Здесь я этого не вижу, поэтому мне кажется, что показать в этой ситуации вторую желтую – слишком суровое наказание, оно ошибочно», – сказал Лапочкин.