Агент Батракова исключил летний уход из «Локо»: «Руководство не пойдет на продажу лучшего игрока»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не верит в летний уход игрока.

«У Батракова потрясающий дебютный сезон, а во втором сезоне он также подтверждает свой уровень. На данный момент «Локомотив» не рассматривал бы продажу вообще.

Есть надежда, что в этом сезоне команде можно вернуться на лидирующие позиции. Что было озвучено перед началом сезона. Без Алексея задача будет архисложно выполнена… Я думаю, сегодня руководство «Локомотива» не пойдет на то, чтобы продавать лучшего игрока даже за баснословную сумму.

А если говорить, за какую могут отдать Алексея следующим летом, то тут всe очень просто. Со следующего сезона для европейских клубов появится опция buy-out, возможность активации трансфера за сумму отступных. Называть еe не буду, но она фигурировала в печати», – сказал Кузьмичев.