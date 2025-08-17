Зенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался по отмене третьего гола «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ (2:2).

Отмена гола случилась после незабитого пенальти Эсекьелем Барко.

Аргентинец допустил двойное касание.

Матч в поле судил Артем Чистяков.

«Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях. Честно, я момент удара не видел. Я просто судье говорил: «Не имеешь права». Слава богу, что все так получилось в концовке.

После удаления 15 минут мы вообще лучше играли, а первый тайм очень плохо провели. Я думаю, что мы приобрели одно очко по такой игре, как бы это плохо ни звучало», – сказал Адамов.