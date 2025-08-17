Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»

Зенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»

Сегодня, 10:46
13

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался по отмене третьего гола «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ (2:2).

  • Отмена гола случилась после незабитого пенальти Эсекьелем Барко.
  • Аргентинец допустил двойное касание.
  • Матч в поле судил Артем Чистяков.

«Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях. Честно, я момент удара не видел. Я просто судье говорил: «Не имеешь права». Слава богу, что все так получилось в концовке.

После удаления 15 минут мы вообще лучше играли, а первый тайм очень плохо провели. Я думаю, что мы приобрели одно очко по такой игре, как бы это плохо ни звучало», – сказал Адамов.

Еще по теме:
Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество»
Обращение «Спартака» к болельщикам после 2:2 с «Зенитом»
Реакция Орлова на ничью «Зенита» со «Спартаком» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Адамов Денис
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1755416987
Я сам не видел, но права не имеешь
Ответить
СильныйМозг
1755417048
Теперь понятно почему гол отменили, Адамов приказал.
Ответить
Anton1969
1755418096
Теперь все кому ни вздумается могут указывать судье, что делать!!! Зашибись!!! Докатились!!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1755418417
Ух ты,Ля! Не имеешь права! Вот это аргумент. А Станкович наверное не видит,как пенки бьёт Баркас. Он глаза вниз опускает. Почему Жедсону не дали стукнуть?
Ответить
Айболид
1755418708
И здесь визг и хрюканье . Наверно со вчера ишшо не спамши .
Ответить
vvv123
1755418859
Ты тоже Адам хорош, сам себе гол затолкал!
Ответить
Дубина
1755419586
Это газпром гол отменил чистый))) Так петушки блохастые не крякать тут((( ЗПРФ!!!!
Ответить
R_a_i_n
1755422870
Два касания конечно понятно ...Если уж быть совсем беспристрастным, то пенку необходимо перебить, ибо три заднеприводных импотента вбежали в штрафную ДО удара.
Ответить
Чилим.
1755423474
А почему за этот выпендрёж Адамову красную не показал судья. Имел полное право.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Фото«Спартак» рассказал о состоянии игроков после ничьей с «Зенитом»
12:23
1
Реакция Орлова на ничью «Зенита» со «Спартаком»
11:56
1
Семак описал старт сезона для «Зенита» одним прилагательным
11:46
9
Брат Захаряна прокомментировал внезапное исчезновение Арсена из заявки «Сосьедада»
11:25
3
ВидеоЗенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»
10:46
13
ВидеоОбъяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:39
12
ВидеоЧерданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
10
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
09:30
1
«Фратрия» описала матч «Спартак» – «Зенит» одним прилагательным
09:14
11
Все новости
Все новости
Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»
12:49
Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество»
12:41
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после 2:2 с «Зенитом»
12:32
ВидеоСмолов во время игры в CS пригрозил подростку расправой и получил бан
11:30
1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2025
11:12
Реакция Радимова на ничью «Спартака» и «Зенита»
11:03
5
Семак попытался оправдать неудачную игру 25-миллионного Жерсона
10:55
ВидеоЗенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»
10:46
13
ВидеоОбъяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:39
12
ВидеоСоболев не стал праздновать гол «Спартаку»
10:29
Станкович: «Мы в «Спартаке» выбрали самый сложный путь и идем по нему»
10:20
1
ВидеоЧерданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
10
Соболев отреагировал на предложение денег от фанатов «Спартака»
09:56
2
Станкович оценил игру «Спартака» в большинстве против «Зенита»
09:21
1
«Фратрия» описала матч «Спартак» – «Зенит» одним прилагательным
09:14
11
Станкович поделился впечатлениями от Жедсона, купленного за 20 миллионов
00:35
5
Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»
00:25
5
Черчесов за 2 тура в «Ахмате» набрал больше очков, чем Станкович в «Спартаке» за 5 туров
00:16
5
Семак одним словом оценил старт сезона для «Зенита»
00:08
6
Реакция Аршавина на ничью «Спартака» и «Зенита»
00:03
7
ВидеоРечь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
Вчера, 23:53
ФотоКадыров и Федорищев вместе смотрели матч «Ахмат» – «Крылья Советов»
Вчера, 23:46
2
Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов»
Вчера, 23:37
Адиев – после поражения от «Ахмата»: «Судья Бобровский – топ»
Вчера, 23:33
Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 22:53
5
Обзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:24
1
РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1) и опередил «Спартак», у Касинтуры дубль
Вчера, 22:23
5
Стало известно, о чем Соболев разговаривал с игроками «Спартака»
Вчера, 22:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 