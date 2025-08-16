Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Дубль оформил летний новичок «Ахмата» Эгаш Касинтура.

При Черчесове у «Ахмата» 2 победы в 2 матчах РПЛ.

«Ахмат» опередил в таблице «Спартак».

«Мне понравился результат, естественно. Самоотдача. Но в плане игры хотелось бы быть покреативнее. Мы пока только восстанавливаем игроков, сейчас только начнeм что-то тренировать. А так молодцы, отработали, набрали ход. Ребята доказали, что хотели выиграть», – сказал Черчесов.