Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов»

Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов»

Сегодня, 23:37

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Мне понравился результат, естественно. Самоотдача. Но в плане игры хотелось бы быть покреативнее. Мы пока только восстанавливаем игроков, сейчас только начнeм что-то тренировать. А так молодцы, отработали, набрали ход. Ребята доказали, что хотели выиграть», – сказал Черчесов.

Еще по теме:
Речь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
Кадыров и Федорищев вместе смотрели матч «Ахмат» – «Крылья Советов» 1
Адиев – после поражения от «Ахмата»: «Судья Бобровский – топ»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Суперкубок Германии. «Бавария» оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) и взяла трофей
23:28
2
Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита»
22:53
3
РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1) и опередил «Спартак», у Касинтуры дубль
22:23
5
Стало известно, о чем Соболев разговаривал с игроками «Спартака»
22:11
1
Захарян внезапно исчез из заявки «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
21:50
2
АПЛ. «Манчестер Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0)
21:31
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича
21:18
7
ВидеоБолельщики «Спартака» едва не подрались из-за Соболева
21:05
2
Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»
20:55
12
Все новости
Все новости
ВидеоРечь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
23:53
ФотоКадыров и Федорищев вместе смотрели матч «Ахмат» – «Крылья Советов»
23:46
1
Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов»
23:37
Адиев – после поражения от «Ахмата»: «Судья Бобровский – топ»
23:33
Обзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
22:24
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича
21:18
7
ВидеоБолельщики «Спартака» едва не подрались из-за Соболева
21:05
2
Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»
20:55
12
Титов дал рекомендацию «Спартаку», как быть со Станковичем
20:43
1
Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»
20:33
7
ВидеоФанаты «Спартака» атаковали Соболева и предлагали ему деньги
20:27
27
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
5
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
11
Президент РПЛ определил лучший матч сезона
19:42
2
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
192
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
19:27
Галактионов прокомментировал спасение «Локомотива» в матче с «Балтикой»
19:23
9
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
5
«Зенит» уступает 1:2 «Спартаку» и остался в меньшинстве
18:50
1
Булыкин оценил вероятность отставки Карпина в случае поражения от ЦСКА
18:45
2
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
9
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами
18:13
5
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
18:04
5
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
10
Семак высказался перед матчем со «Спартаком»
17:28
3
ВидеоТалалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом»
17:21
3
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 