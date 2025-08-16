Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова оценила главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

«Меня расстроила новость, что убрали Марцела Личку из «Динамо». Мне кажется, он еще мог их раскрыть. Но новость о назначении Карпина меня порадовала.

Валерий Георгиевич – сильный тренер, морально и ментально. Думаю, он сможет как-то расшевелить и поднять команду на новый уровень», – сказала Петрикова.