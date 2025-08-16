Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами

Сегодня, 18:13

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова оценила главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

«Меня расстроила новость, что убрали Марцела Личку из «Динамо». Мне кажется, он еще мог их раскрыть. Но новость о назначении Карпина меня порадовала.

Валерий Георгиевич – сильный тренер, морально и ментально. Думаю, он сможет как-то расшевелить и поднять команду на новый уровень», – сказала Петрикова.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Под его руководством команда провела 6 официальных матчей, в которых одержала 2 победы при 2 ничьих и 2 поражениях.
  • Ближайший соперник «Динамо» – ЦСКА.

Еще по теме:
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет 4
Карпина сравнили с Хаби Алонсо
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо» 2
Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755358220
Во,мля,именно мнения Петриковой социум давно нетерпеливо ждал.А кто это???
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
1
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
3
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
5
Станкович высказался о вероятности отставки после матча с «Зенитом»
17:04
2
РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1)
16:54
25
«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов
16:44
29
ВидеоГлава «Зенита» применил силу к игроку «Спартака»
16:33
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
24
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
9
Все новости
Все новости
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами
18:13
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
18:04
Семак высказался перед матчем со «Спартаком»
17:28
1
ВидеоТалалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом»
17:21
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
16:54
2
РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1)
16:54
24
«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов
16:44
29
ВидеоГлава «Зенита» применил силу к игроку «Спартака»
16:33
3
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
24
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
9
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
6
Гаджиев: «Заболотный становится российским героем»
15:45
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
5
«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»
15:11
2
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
15:00
1
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
15
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:25
Где смотреть матч «Динамо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:21
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
14:17
Где смотреть матч «Рубин» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:15
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:13
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
15
Комличенко описал Батракова одним словом
13:43
Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги
13:24
3
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера
13:15
5
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 