  Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным

Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным

Сегодня, 13:34
6

Россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный выступают за «ПСЖ».

Искусственный интеллект от Google, способный давать прогнозы на теоретические бои на фоне популярности смешанных единоборств, дал прогноз на поединок Сафонов – Забарный по правилам UFC, если бы таковой состоялся.

Нейросеть дала такой разбор.

«Если бы Матвей Сафонов и Илья Забарный устроили бой по правилам UFC, это была бы интересная схватка. Давайте проанализируем их данные и потенциальные сильные стороны в таком гипотетическом поединке.

Физические данные.

  • Матвей Сафонов: Рост – 192 см, вес – около 87 кг. Сафонов, как вратарь, обладает хорошей реакцией, взрывной силой, и, вероятно, сильными руками. Его длинные конечности могут быть преимуществом в клинче и в ударной технике, позволяя держать соперника на расстоянии.
  • Илья Забарный: Рост – 186-189 см, вес – 80-81 кг. Забарный, как центральный защитник, имеет крепкое телосложение, хорошую выносливость и отличную работу ног. Он привык к контактной борьбе, борьбе за позицию и физическому противостоянию.

Стилистический анализ и потенциальные стратегии.

  • Матвей Сафонов (вратарь):
    • Преимущества: Его основное преимущество – это антропометрия. Длинные руки и ноги могут быть очень эффективны для ударов ногами (киков) и прямых ударов (джебов), чтобы не подпускать Забарного близко. Вратари часто обладают хорошей координацией и ловкостью, что может помочь в уклонах и защите.
    • Недостатки: Вратари, как правило, не привыкли к постоянному физическому контакту, борьбе в партере или ударам по телу. Выносливость может быть под вопросом, так как их работа не предполагает постоянного движения и борьбы, как у полевых игроков.
  • Илья Забарный (защитник):
    • Преимущества: Забарный привык к борьбе, толчкам, борьбе в воздухе. Его тело более закалено для физического контакта. У него, скорее всего, лучше развита общая выносливость и готовность к долгой схватке. Он может быть более устойчив к ударам и способен навязывать силовую борьбу.
    • Недостатки: Забарный ниже и легче Сафонова. Ему будет сложно противостоять длинным конечностям соперника. Ему потребуется сократить дистанцию и работать на ближней дистанции или в клинче, где его физическая сила и выносливость могут сыграть ключевую роль.

Прогноз.

По правилам UFC, победа присуждается за нокаут, технический нокаут, болевой или удушающий прием, либо по решению судей.

  • Если бой пройдет в стойке: У Сафонова есть явное преимущество за счет роста и длины рук. Он может использовать удары ногами и держать Забарного на расстоянии.
  • Если Забарному удастся сократить дистанцию и перевести бой в партер: Шансы Забарного значительно возрастут. Его опыт борьбы за позицию и физическое противостояние могут быть решающими. Ему нужно будет навязать борьбу и не дать Сафонову использовать свои длинные конечности.

Итог.

Это была бы битва двух разных стилей. Сафонов с его «страйкерскими» данными (рост, длина рук) против Забарного, который, вероятно, будет более сильным и выносливым в борцовской части. Если Сафонов сможет держать Забарного на дистанции и успешно наносить удары, он победит. Если Забарный сможет сократить дистанцию и перевести бой на канвас, он имеет все шансы на победу.

На мой взгляд, с учетом специфики футбольной подготовки, Илья Забарный имеет небольшое преимущество. Его работа центральным защитником требует постоянной силовой борьбы, что более близко к единоборствам, чем работа вратаря. Он привык к контакту, толчкам и борьбе за позицию. Поэтому я бы поставил на победу Ильи Забарного, скорее всего, по решению судей или за счет превосходства в клинче и партере».

Комментарии (6)
Plyash
1755341501
Какая бредятина , однако ,чушь несусветная .
...уефан
1755342856
...уж, лучше сиськи, чем эта шняга...
Интерес
1755343037
Идите вы все,с этими двумя клоунами в...ПиСиЖю...
Цугундeр
1755343895
Хва уже разгонять сладкую тему. Оба профи,оба работают за деньги,которых не досчитаются при любом открытом конфликте. Есть уверенность ,что шейхи обоим объснили всё.На языке доллара.
АЛЕКС 58
1755344411
Не будет никакой драки ! Мотька с маруськой ради денежной скамейки в псж хохляцкую мову выучат
