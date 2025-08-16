Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным

Россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный выступают за «ПСЖ».

Искусственный интеллект от Google, способный давать прогнозы на теоретические бои на фоне популярности смешанных единоборств, дал прогноз на поединок Сафонов – Забарный по правилам UFC, если бы таковой состоялся.

Нейросеть дала такой разбор.

«Если бы Матвей Сафонов и Илья Забарный устроили бой по правилам UFC, это была бы интересная схватка. Давайте проанализируем их данные и потенциальные сильные стороны в таком гипотетическом поединке.

Физические данные.

Матвей Сафонов: Рост – 192 см, вес – около 87 кг. Сафонов, как вратарь, обладает хорошей реакцией, взрывной силой, и, вероятно, сильными руками. Его длинные конечности могут быть преимуществом в клинче и в ударной технике, позволяя держать соперника на расстоянии.

Илья Забарный: Рост – 186-189 см, вес – 80-81 кг. Забарный, как центральный защитник, имеет крепкое телосложение, хорошую выносливость и отличную работу ног. Он привык к контактной борьбе, борьбе за позицию и физическому противостоянию.

Стилистический анализ и потенциальные стратегии.

Матвей Сафонов (вратарь): Преимущества: Его основное преимущество – это антропометрия. Длинные руки и ноги могут быть очень эффективны для ударов ногами (киков) и прямых ударов (джебов), чтобы не подпускать Забарного близко. Вратари часто обладают хорошей координацией и ловкостью, что может помочь в уклонах и защите. Недостатки: Вратари, как правило, не привыкли к постоянному физическому контакту, борьбе в партере или ударам по телу. Выносливость может быть под вопросом, так как их работа не предполагает постоянного движения и борьбы, как у полевых игроков.

Илья Забарный (защитник): Преимущества: Забарный привык к борьбе, толчкам, борьбе в воздухе. Его тело более закалено для физического контакта. У него, скорее всего, лучше развита общая выносливость и готовность к долгой схватке. Он может быть более устойчив к ударам и способен навязывать силовую борьбу. Недостатки: Забарный ниже и легче Сафонова. Ему будет сложно противостоять длинным конечностям соперника. Ему потребуется сократить дистанцию и работать на ближней дистанции или в клинче, где его физическая сила и выносливость могут сыграть ключевую роль.



Прогноз.

По правилам UFC, победа присуждается за нокаут, технический нокаут, болевой или удушающий прием, либо по решению судей.

Если бой пройдет в стойке: У Сафонова есть явное преимущество за счет роста и длины рук. Он может использовать удары ногами и держать Забарного на расстоянии.

Если Забарному удастся сократить дистанцию и перевести бой в партер: Шансы Забарного значительно возрастут. Его опыт борьбы за позицию и физическое противостояние могут быть решающими. Ему нужно будет навязать борьбу и не дать Сафонову использовать свои длинные конечности.

Итог.

Это была бы битва двух разных стилей. Сафонов с его «страйкерскими» данными (рост, длина рук) против Забарного, который, вероятно, будет более сильным и выносливым в борцовской части. Если Сафонов сможет держать Забарного на дистанции и успешно наносить удары, он победит. Если Забарный сможет сократить дистанцию и перевести бой на канвас, он имеет все шансы на победу.

На мой взгляд, с учетом специфики футбольной подготовки, Илья Забарный имеет небольшое преимущество. Его работа центральным защитником требует постоянной силовой борьбы, что более близко к единоборствам, чем работа вратаря. Он привык к контакту, толчкам и борьбе за позицию. Поэтому я бы поставил на победу Ильи Забарного, скорее всего, по решению судей или за счет превосходства в клинче и партере».