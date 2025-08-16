Введите ваш ник на сайте
Руис прокомментировал переход в ЦСКА

Сегодня, 01:01
5

Новичок ЦСКА Даниэль Руис Ривера поделился эмоциями в связи с трансфером в московский клуб.

  • Армейцы арендовали вингера у «Мильонариоса» с опцией выкупа.
  • Он выбрал 19-й игровой номер.
  • В составе предыдущей команды Руис провел 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 ассиста.

«Эмоции переполняют меня. Я очень хочу как можно скорее выйти и играть на этом прекрасном стадионе.

Я прекрасно знаю, что ЦСКА – клуб с огромными традициями и большой историей. ЦСКА – победитель Кубка УЕФА, неоднократный чемпион и обладатель Кубка России.

Моя сильная сторона в том, что я достаточно умный игрок. Я все время стараюсь играть в подыгрыше с моими партнерами. Также у меня хороший дальний удар, но мне больше нравится играть в короткий пас с партнерами, выводить на ударную позицию, делать голевые передачи.

Я совсем немного времени в Москве, но уже удалось понять, что это очень красивый, замечательный, гостеприимный город. Люди относятся с теплом и большим уважением.

О России говорят, что здесь невыносимый холод. Но на самом деле, я сейчас здесь чувствую себя очень комфортно. Чувствую себя счастливым человеком, потому что мне очень нравится в этом прекрасном клубе, в этом прекрасном городе.

У меня уже был разговор с главным тренером. Замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но думаю, сейчас надо поменьше говорить и больше показывать на поле.

Поэтому жду не дождусь, когда смогу выйти на поле и показать все, на что я способен», – заявил Руис.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Руис Ривера Даниэль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1755307395
А вот это правильное решение, меньше говорить, больше делать.
Ответить
АЛЕКС 58
1755309821
Ждём хорошей игры
Ответить
Niklas80
1755312521
Удачи.
Ответить
Интерес
1755327264
Посмотрим, ты "с детства за ЦСКА",или работать приехал.И короткий пас на Песчаной не в чести,за этим-в Тарасовку.
Ответить
Desma
1755330378
"я достаточно умный игрок". Посмотрим. Пока только языком лопочешь по написанному.
Ответить
