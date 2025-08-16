Руис прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Даниэль Руис Ривера поделился эмоциями в связи с трансфером в московский клуб.

Армейцы арендовали вингера у «Мильонариоса» с опцией выкупа.

Он выбрал 19-й игровой номер.

В составе предыдущей команды Руис провел 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 ассиста.

«Эмоции переполняют меня. Я очень хочу как можно скорее выйти и играть на этом прекрасном стадионе.

Я прекрасно знаю, что ЦСКА – клуб с огромными традициями и большой историей. ЦСКА – победитель Кубка УЕФА, неоднократный чемпион и обладатель Кубка России.

Моя сильная сторона в том, что я достаточно умный игрок. Я все время стараюсь играть в подыгрыше с моими партнерами. Также у меня хороший дальний удар, но мне больше нравится играть в короткий пас с партнерами, выводить на ударную позицию, делать голевые передачи.

Я совсем немного времени в Москве, но уже удалось понять, что это очень красивый, замечательный, гостеприимный город. Люди относятся с теплом и большим уважением.

О России говорят, что здесь невыносимый холод. Но на самом деле, я сейчас здесь чувствую себя очень комфортно. Чувствую себя счастливым человеком, потому что мне очень нравится в этом прекрасном клубе, в этом прекрасном городе.

У меня уже был разговор с главным тренером. Замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но думаю, сейчас надо поменьше говорить и больше показывать на поле.

Поэтому жду не дождусь, когда смогу выйти на поле и показать все, на что я способен», – заявил Руис.