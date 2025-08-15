Детали трансфера Самошникова в «Спартак»

«Спартак» продолжает попытки купить у «Локомотива» латераля Илью Самошникова. Сделано новое предложение.
«С учeтом бонусов сумма предложения дойдeт до 5 миллионов евро. В список возможных бонусов будут включены игры за «Спартак», первые три места по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России.
«Локомотив» примет это предложение», – написал источник.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
- Ранее Самошников играл в РПЛ за «Рубин».
Источник: «Чемпионат»