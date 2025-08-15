Детали трансфера Самошникова в «Спартак»

«Спартак» продолжает попытки купить у «Локомотива» латераля Илью Самошникова. Сделано новое предложение.

«С учeтом бонусов сумма предложения дойдeт до 5 миллионов евро. В список возможных бонусов будут включены игры за «Спартак», первые три места по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России.

«Локомотив» примет это предложение», – написал источник.