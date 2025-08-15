«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости

Бывший спартаковец Евгений Ловчев ответил на вопрос о возрасте. Ему 76 лет.

– Вы молоды благодаря сексуальным радостям?

– Нет. Есть много людей, которые сексуально радуются, но не выглядят так молодо. Не знаю, что это такое. Я четырежды женат. С нынешней женой мы живем около 15 лет, все нормально.

Я знаю, что такое секс. Секс люблю, дорогу знаю. В СССР секс был. Это совершенно нормальная вещь. Это радость, никуда от этого не денешься.

Я не чувствую своих лет. Я их чувствую, только когда надо на второй этаж подняться.