Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил полузащитника команды Алексея Батракова.

«Когда молодой футболист подаeт такие надежды и начинает здорово выглядеть, тогда все вокруг него, особенно агенты, начинают повышать ему цену. Репортажи, статьи – всe делается для этого.

Я считаю, что Батраков – очень сильный и перспективный футболист, восходящая звезда. Но! Он ещe не дорос до того уровня, когда можно сказать, что это сложившийся мастер.

Он одну игру может сыграть, а следующую провалить. Сложившийся мастер таких вещей допускать не должен», – сказал Наумов.