Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил полузащитника команды Алексея Батракова.
«Когда молодой футболист подаeт такие надежды и начинает здорово выглядеть, тогда все вокруг него, особенно агенты, начинают повышать ему цену. Репортажи, статьи – всe делается для этого.
Я считаю, что Батраков – очень сильный и перспективный футболист, восходящая звезда. Но! Он ещe не дорос до того уровня, когда можно сказать, что это сложившийся мастер.
Он одну игру может сыграть, а следующую провалить. Сложившийся мастер таких вещей допускать не должен», – сказал Наумов.
- В текущем сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 6 матчей, забил 8 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»