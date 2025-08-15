Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

– Есть ли у «Спартака» в шансы в матче с «Зенитом»?

– Шансы есть у всех. У «Зенита», например, «Ахмат» выиграл, хотя этого никто не ожидал. Вопрос в том, какие это шансы будут. «Зенит» неплохо провел последний кубковый матч, думаю, что «Спартак» не выдержит борьбу против «Зенита», у которого есть много интересных ребят, способных решить исход матча. «Спартак» просто не справится с атакой «Зенита».