Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».
– Есть ли у «Спартака» в шансы в матче с «Зенитом»?
– Шансы есть у всех. У «Зенита», например, «Ахмат» выиграл, хотя этого никто не ожидал. Вопрос в том, какие это шансы будут. «Зенит» неплохо провел последний кубковый матч, думаю, что «Спартак» не выдержит борьбу против «Зенита», у которого есть много интересных ребят, способных решить исход матча. «Спартак» просто не справится с атакой «Зенита».
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
- После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками, московская команда идет 11-й с 4 баллами.
Источник: «Матч ТВ»