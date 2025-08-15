Червиченко допустил победу «Спартака» над «Зенитом»: «В последнее время бог часто устраивает злые шутки»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Команды проведут очную игру в субботу, 16 августа, в 17:30 мск.

«Зенит» идет на 8-м месте в чемпионате России с 5 очками в 4 турах.

«Спартак» набрал 4 балла и занимает 11-ю строчку.

«Когда кажется, что пациент мeртв, он встаeт и неплохо бежит. В этой истории «Спартак» может достичь положительного результата в матче с «Зенитом».

В последнее время бог часто устраивает над «Спартаком» злые шутки. Когда нужно принять решение, вдруг приходят победы и успех.

Все сразу начинают бредить, что «Спартак» будет бороться за медали, оттягивая необходимые изменения на несколько туров.

Если «Спартак» обыграет «Зенит», может начаться обратная тягомотина: «Какой Станкович великий тренер», – заявил Червиченко.