Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о конкурентоспособности национальной команды на сегодняшний день.

– Россию допускают до официальных матчей прямо сейчас – насколько готовы молодые ребята, будут ли мандражировать и трястись?

– Чтобы это понять, надо играть эти матчи. Думать, что кто-то этому не подвержен – это все только на словах. Если сборная вернется сейчас на международную арену, то она будет конкурентоспособна.

Но для чего? Выиграть чемпионат мира? Не знаю. Попасть на чемпионат мира? Для этого возможности есть, футболисты есть.

Но если будет матч за выход на ЧМ – я не могу предсказать, что всем будет по барабану на давление, и они покажут все самое лучшее. Хотя данные есть.

Все ожидают шесть побед в предстоящих матчах? Зря. Для обывателя это слабые сборные, но просто ни с кем не будет. Это не сборные Гренады, Кубы и Брунея, это достойные сборные.