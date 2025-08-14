Адиев ставил ультиматум руководству «Крыльев»: «Либо делаете то, что обещали, либо я собираю вещи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о проблемах на начальном этапе работы в самарском клубе.

– Мне как тренеру нужен был проект, в котором я хотя бы год могу проработать именно в РПЛ. Я почувствовал, что здесь гарантия может быть, но опять же моя гарантия – это мои победы.

Я понимал, что есть трудности, но губернатор заверил: «Магомед, мы решим, нам чуть‑чуть нужно времени». В принципе они свое слово сдержали.

– Когда ты выходишь на первую тренировку и у тебя всего десять человек в команде, кажется, даже не о трудностях можно говорить, а о катастрофе, нет?

– Если честно, да, меня так это в негативном смысле впечатлило, что нет футболистов и на следующий день их нет.

Потом у нас такой уже более конкретный разговор с руководителем состоялся: «Ребята, либо вы делаете то, что вы обещали, либо я собираю свои вещи и уезжаю». Что мне здесь приходится делать?

– Не было ощущения дежавю? «Химки», «Крылья»…

– За мной уже такой закрепился статус. Я иногда анализирую свой путь. Мне всевышний его уготовил с самого начала. Я теперь понимаю. Все клубы, в которых я в низшем дивизионе очень много работал, начиная с Нижнего Новгорода, «Волги», «Терека» – все эти команды я собирал с нуля. И в этом плане у меня уже действительно большой опыт, потому что я это десятилетием делал.

Чтобы не сойти с ума, должна быть, в первую очередь, вера в то, что ты делаешь. Понятно, что наступают периоды, когда тебе все хочется бросить. Зачем мне это надо?

Но у меня была цель, когда я работал в этих низших дивизионах, что я все равно буду тренером в РПЛ. Я хотел это сделать. Возможно, это немного неблагородно сейчас прозвучит из моих уст, но я хотел кое‑кому кое‑что доказать.

– Есть смысл спрашивать, кому?

– Думаю, нет, потому что это уже в прошлом осталось. Я просто считал, что как футболист я не сыграл свои большие матчи. Мне не дали сыграть, возможно, я где‑то был виноват. И поспособствовали некоторые люди.

Поэтому мне хотелось вот этот пробел восполнить себе. И я думаю, в какой‑то мере мне в тренерстве, учитывая сборную Казахстана, как‑то удалось это восполнить.

Хорошая ли штука месть? Она подается холодной.