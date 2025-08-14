Введите ваш ник на сайте
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1

Сегодня, 21:29
4

«Пари НН» победил во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Нижегородцы оказались сильнее «Ростова» – 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Хуан Мануэль Боселли.

Ростовчане завершали встречу вдевятером после удалений Александра Тарасова и Мохаммада Мохеби.

В кубковой группе C «Пари НН» идет на 3-м месте с 3 очками, у «Ростова» 0 баллов и 4-я строчка. Также в этом квартете выступают «Динамо Мх» (5) и «Спартак» (4).

Россия. Кубок. Группа C. 2 тур
Пари НН - Ростов - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Х. Мануэль Боселли, 74.
Удаления: нет - А. Тарасов, 73; М. Мохеби, 85 (вторая ж.к).
Еще по теме:
Обзор матча «Пари НН» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Три клуба обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ 1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Пари НН
Комментарии (4)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755196449
С почином Нижний Новгород!
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755197000
Карпин красавчик своим уходом развалил сразу две команды, Ростов и Динамо..
Ответить
56rtl@$
1755197456
Вдевятером...Ну это понятно.Хорошо что всего лишь 0:1
Ответить
MaxRnD
1755198455
Пустили дуру, хоспади прости, на кошках потренироваться
Ответить
