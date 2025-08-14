Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1

«Пари НН» победил во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Нижегородцы оказались сильнее «Ростова» – 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Хуан Мануэль Боселли.

Ростовчане завершали встречу вдевятером после удалений Александра Тарасова и Мохаммада Мохеби.

В кубковой группе C «Пари НН» идет на 3-м месте с 3 очками, у «Ростова» 0 баллов и 4-я строчка. Также в этом квартете выступают «Динамо Мх» (5) и «Спартак» (4).