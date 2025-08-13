Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок ЦСКА – о Станковиче: «Он уже обречен»

Сегодня, 08:30
1

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче после домашнего для красно-белых матча 2-го тура группы C FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4).

«У «Спартака» сильная команда. Зачем Станкович подстраивается под более слабого соперника? Под тебя должны соперники подстраиваться. Мне кажется, что футболисты уже потерялись и растерялись.

Мне кажется, Станкович уже обречен. Я вижу, что он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», – сказал Гришин.

  • Гол у махачкалинцев забил Гамид Агаларов с пенальти на 87-й минуте. У «Спартака» отличился Руслан Литвинов на 90+5-й.
  • После двух туров «Динамо Мх» лидирует в группе C с 5 очками, «Спартак» идет 2-м с 4 баллами.

Россия. Кубок Динамо Мх Спартак Гришин Александр Станкович Деян
WILDLING_HRUNDEL
1755063544
Бардак в свинарнике
