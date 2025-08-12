Губерниев определил фаворита сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал команду, которая, по его мнению, имеет наибольшие шансы на чемпионство в РПЛ-2025/26.

«Цыплят по осени считают. Если «Зенит» выиграет чемпионат России, никто и не вспомнит, что он проиграл «Ахмату».

У нас чемпионат России, а не чемпионат начала сезона. Рассудит всe концовка. Нет смысла обсуждать проблемы, потому что сыграно только четыре тура.

«Зениту» трудно, но команда может всe превзойти. Если они будут проигрывать все матчи подряд, тогда возникнет вопрос о смене курса. Но «Зенит» всe ещe фаворит сезона», – сказал Губерниев.