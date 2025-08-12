Мостовой отказался возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартак», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, как отреагирует на предложение стать главным тренером красно-белых.
«Я буду удивлен. Но что на меня выходить? Если в рамках нашего обучения мне отменили стажировку... Все команды были за, а «Спартак» против. Поэтому даже не буду это рассматривать после того, что произошло. Это было неприятно. Тем более в том случае, когда я лежал в больнице», – сказал Мостовой.
- В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
- До этого «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.
Источник: «Спорт-Экспресс»