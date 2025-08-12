«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА

«Локомотив» достиг соглашения с «Акроном» по переходу полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский клуб.

«Мы благодарим Константина за игру в составе «железнодорожников», желаем ему отсутствия травм и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

«Акрон» сообщает, что клуб оформил бесплатный трансфер Марадишвили. 25-летний полузащитник прошeл весь цикл подготовки к сегодняшнему матчу FONBET Кубка России с ЦСКА. Изначально тольяттинцы приглашали игрока на правах аренды до конца сезона.

«ФК «Акрон» приветствует Константина и желает успехов в составе красно-чeрных!» – говорится на сайте тольяттинского клуба.