«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА

«Локомотив» достиг соглашения с «Акроном» по переходу полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский клуб.
«Мы благодарим Константина за игру в составе «железнодорожников», желаем ему отсутствия травм и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.
«Акрон» сообщает, что клуб оформил бесплатный трансфер Марадишвили. 25-летний полузащитник прошeл весь цикл подготовки к сегодняшнему матчу FONBET Кубка России с ЦСКА. Изначально тольяттинцы приглашали игрока на правах аренды до конца сезона.
«ФК «Акрон» приветствует Константина и желает успехов в составе красно-чeрных!» – говорится на сайте тольяттинского клуба.
- С декабря 2023 года Марадишвили играл за «Пари НН» на правах аренды.
- Во время выступления в Нижнем Новгороде полузащитник получил тяжeлую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе «Локомотива» в Баковке.
- 25-летний Марадишвили провел за время выступлений в «Пари НН» 5 матчей.
Источник: официальный сайт «Локомотива»