«Сити» рассмотрит покупку вингера «Реала» за 100 миллионов евро

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера правого вингера «Реала» Родриго за сумму около 100 миллионов евро. Мадридский клуб готов отпустить игрока, если тот этого захочет. Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является давним поклонником бразильца.

При этом, чтобы купить Родриго, «горожанам» сначало нужно расстаться с несколькими игрокам. Так, 29-летнего вингера Джека Грилиша должен арендовать «Эвертон», полузащитник Джеймс Макэйти близок к переходу в «Ноттингем Форест», а вингера Савиньо может приобрести «Тоттенхэм».