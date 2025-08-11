Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сити» рассмотрит покупку вингера «Реала» за 100 миллионов евро

«Сити» рассмотрит покупку вингера «Реала» за 100 миллионов евро

Сегодня, 19:29

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера правого вингера «Реала» Родриго за сумму около 100 миллионов евро. Мадридский клуб готов отпустить игрока, если тот этого захочет. Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является давним поклонником бразильца.

При этом, чтобы купить Родриго, «горожанам» сначало нужно расстаться с несколькими игрокам. Так, 29-летнего вингера Джека Грилиша должен арендовать «Эвертон», полузащитник Джеймс Макэйти близок к переходу в «Ноттингем Форест», а вингера Савиньо может приобрести «Тоттенхэм».

  • 24-летний Родриго в прошлом сезоне провел за «Реал» 54 матча, забил 14 голов, сделал 11 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 90 миллионов евро.
  • Контракт вингера с мадридцами рассчитан сроком до 30 июня 2028 года.

Еще по теме:
Лучшие бомбардиры в истории футбола 6
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
В «Реале» выбрали новую «девятку»
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Сити Грилиш Джек Родриго Макэйти Джеймс Савиньо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
21:56
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
21:09
1
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
20:59
3
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
20:48
3
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
20:13
3
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
20:06
7
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
19:50
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
18:59
1
Все новости
Все новости
«Сити» рассмотрит покупку вингера «Реала» за 100 миллионов евро
19:29
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
16:16
Раскрыт новый клуб Грилиша
13:07
Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте
11:06
Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
9 августа
1
Фото⚡️ «Манчестер Юнайтед» купил нападающего за 85 миллионов
9 августа
3
Гвардиола сообщил сроки восстановления травмированного Родри
9 августа
Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»
9 августа
1
Назван еще один нападающий, заинтересовавший «Ньюкасл»
8 августа
Фото«Челси» продал нападающего за 23 миллиона
8 августа
«Ньюкасл» переключился на другого форварда после неудачи с Шешко
8 августа
«Манчестер Сити» отдал в аренду защитника, купленного за 37 миллионов
8 августа
1
Фото«Астон Вилла» объявила о 35-миллионном трансфере
8 августа
Вингер «МЮ» согласовал условия контракта с «Челси»
8 августа
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты
8 августа
1
Основной защитник «Челси» порвал кресты на тренировке
7 августа
1
«Челси» начал переговоры по трансферу вингера «Манчестер Юнайтед»
7 августа
1
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
7 августа
2
Мэддисон порвал кресты в прощальном матче Сона за «Тоттенхэм»
7 августа
2
ФотоПолузащитник «Челси» перешел в другой клуб АПЛ
7 августа
Хын-Мин Сон попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»
7 августа
2
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
6 августа
Фото«Челси» продал Дьюсбери-Холла дешевле, чем купил год назад
6 августа
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
6 августа
ФотоСуперкомпьютер определил главных претендентов на победу в АПЛ-2025/26
6 августа
1
«Ньюкасл» рассматривает четырех форвардов после срыва трансфера Шешко
6 августа
«МЮ» согласовал условия контракта с Шешко
6 августа
Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 