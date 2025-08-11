Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о проблемах «Пари НН», который этим летом возглавил Алексей Шпилевский.

– Как команду держать в тонусе в этих бесконечных переездах, когда дома нет?

– Только отношениями внутри. Мне кажется, что Шпилевский все-таки тренер-интеллектуал. А у таких одна ошибка, и не имеет значения, они молодые или пожилые. Они пытаются исправить ситуацию исключительно по принципу улучшения качества тренировочного процесса, по принципу накопления.

А здесь действует простой способ, когда ты оказываешься в критической ситуации – только человеческие отношения. То есть эта доминанта у тренера в такой ситуации должна быть: как нас всех объединить, как сплотить. Пойти набухаться, сбросить какое-то напряжение в тренировочном процессе, сделать упражнения доступными.

Выбросить из головы попытку улучшения, фаз игры, ну и так далее. То есть, вот эту идею улучшения временно сбросить, потому что ситуация тяжелейшая.