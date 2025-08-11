Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о проблемах «Пари НН», который этим летом возглавил Алексей Шпилевский.
– Как команду держать в тонусе в этих бесконечных переездах, когда дома нет?
– Только отношениями внутри. Мне кажется, что Шпилевский все-таки тренер-интеллектуал. А у таких одна ошибка, и не имеет значения, они молодые или пожилые. Они пытаются исправить ситуацию исключительно по принципу улучшения качества тренировочного процесса, по принципу накопления.
А здесь действует простой способ, когда ты оказываешься в критической ситуации – только человеческие отношения. То есть эта доминанта у тренера в такой ситуации должна быть: как нас всех объединить, как сплотить. Пойти набухаться, сбросить какое-то напряжение в тренировочном процессе, сделать упражнения доступными.
Выбросить из головы попытку улучшения, фаз игры, ну и так далее. То есть, вот эту идею улучшения временно сбросить, потому что ситуация тяжелейшая.
- В текущем сезоне «Пари НН» проиграл 4 матча в чемпионате России и 1 игру в Кубке страны.
- Сейчас на домашнем стадионе команды проходит крупное мероприятие «Росатома».
- В текущем сезоне РПЛ нижегородский клуб провел 1 домашний матч в Казани и еще 1 – в Грозном. Ближайшую домашнюю игру в Кубке «Пари НН» проведет в Саранске.