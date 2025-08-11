Введите ваш ник на сайте
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN

Сегодня, 16:16

ESPN составил список из 50 лучших футболистов, выступающих в чемпионате Англии. Его возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В список не вошли игроки, которые перешли в АПЛ этим летом, кроме Флориана Вирца. В качестве критериев учитывались полезность игрока, его игровое время и уровень выступлений в прошлых сезонах.

Полный список выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Коул Палмер («Челси»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Букайо Сака («Арсенал»);

5. Александер Исак («Ньюкасл»);

6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»);

9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

10. Вильям Салиба («Арсенал»);

11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

12. Мойзес Кайседо («Челси»);

13. Габриэль Магальяэс («Арсенал»);

14. Родри («Манчестер Сити»);

15. Флориан Вирц («Ливерпуль»);

16. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

17. Антуан Семеньо («Борнмут»);

18. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

19. Ян Паул ван Хеке («Брайтон»);

20. Юри Тилеманс («Астон Вилла»);

21. Мартин Эдегор («Арсенал»);

22. Алиссон («Ливерпуль»);

23. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

24. Энцо Фернандес («Челси»);

25. Морган Роджерс («Астон Вилла»);

26. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

27. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

28. Николас Джексон («Челси»);

29. Нони Мадуэке («Арсенал»);

30. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед»);

31. Каору Митома («Брайтон»);

32. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»);

33. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»);

34. Йоанн Висса («Брентфорд»);

35. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

36. Джордан Пикфорд («Эвертон»);

37. Алекс Ивоби («Фулхэм»);

38. Данго Уаттара («Борнмут»);

39. Савиньо («Манчестер Сити»);

40. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

41. Марк Гехи («Кристал Пэлас»);

42. Мартин Субименди («Арсенал»);

43. Давид Рая («Арсенал»);

44. Мурильо («Ноттингем Форест»);

45. Натан Коллинс («Брентфорд»);

46. Кай Хаверц («Арсенал»);

47. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»);

48-49. Милош Керкез («Ливерпуль»);

48-49. Энтони Робинсон («Фулхэм»);

50. Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»).

Источник: ESPN
