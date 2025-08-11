Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN

ESPN составил список из 50 лучших футболистов, выступающих в чемпионате Англии. Его возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
В список не вошли игроки, которые перешли в АПЛ этим летом, кроме Флориана Вирца. В качестве критериев учитывались полезность игрока, его игровое время и уровень выступлений в прошлых сезонах.
Полный список выглядит так:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Коул Палмер («Челси»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Букайо Сака («Арсенал»);
5. Александер Исак («Ньюкасл»);
6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
7. Деклан Райс («Арсенал»);
8. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»);
9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
10. Вильям Салиба («Арсенал»);
11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
12. Мойзес Кайседо («Челси»);
13. Габриэль Магальяэс («Арсенал»);
14. Родри («Манчестер Сити»);
15. Флориан Вирц («Ливерпуль»);
16. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
17. Антуан Семеньо («Борнмут»);
18. Ибраима Конате («Ливерпуль»);
19. Ян Паул ван Хеке («Брайтон»);
20. Юри Тилеманс («Астон Вилла»);
21. Мартин Эдегор («Арсенал»);
22. Алиссон («Ливерпуль»);
23. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
24. Энцо Фернандес («Челси»);
25. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
26. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
27. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
28. Николас Джексон («Челси»);
29. Нони Мадуэке («Арсенал»);
30. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед»);
31. Каору Митома («Брайтон»);
32. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»);
33. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»);
34. Йоанн Висса («Брентфорд»);
35. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
36. Джордан Пикфорд («Эвертон»);
37. Алекс Ивоби («Фулхэм»);
38. Данго Уаттара («Борнмут»);
39. Савиньо («Манчестер Сити»);
40. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
41. Марк Гехи («Кристал Пэлас»);
42. Мартин Субименди («Арсенал»);
43. Давид Рая («Арсенал»);
44. Мурильо («Ноттингем Форест»);
45. Натан Коллинс («Брентфорд»);
46. Кай Хаверц («Арсенал»);
47. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»);
48-49. Милош Керкез («Ливерпуль»);
48-49. Энтони Робинсон («Фулхэм»);
50. Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»).