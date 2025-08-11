В России может появиться единый оператор судейства

Стало известно, какие реформы судейства могут произойти в российском футболе по инициативе Министерства спорта РФ.

«[Министр спорта] Дегтярев обещает продолжить реформировать российский футбол. Впереди установление потолка зарплат и создание единого оператора судейства (все основные игровые виды спорта будут заказывать услуги у этого органа). Бюджет оператора сформируют клубы и лиги.

Судейские бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала. Вопросы квалификации судей будут унифицированы, вся система оцифрована, чтобы стать прозрачной для всех», – написал журналист Иван Карпов.