Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Юрий Семин высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Локомотива».

Московская команда ранее проиграла со счетом 2:4 «Локомотиву». Клуб идет на 11-м месте в РПЛ после четырех туров.

«В клубе есть не только главный тренер Деян Станкович, но и спортивный директор, который отвечает за комплектацию состава. Конечно никого не устраивают результаты «Спартака», который по своей традиции победитель и чемпион. Болельщики хотят, чтобы команда боролась за чемпионство. Но вот сейчас такой период. Наверное, всем надо успокоиться, проанализировать ситуацию, сделать какие-то выводы и двигаться дальше. Тем более, что игроки у красно-белых достаточно квалифицированные.

Надо ли уходить в отставку Деяну Станковичу? Это профессия тренера. Нет очков – пора в отставку. Нет места хорошего в турнирной таблице – пора в отставку. А вот теперь вопрос. Сколько после Дмитрия Анатольевича поменялось специалистов в клубе? Возможно, «Спартаку» стоило оставить Аленичева главным тренером», – сказал Семин.