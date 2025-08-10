Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»

Сегодня, 21:00
3

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин затруднился назвать плохие моменты в гостевой игре команды с «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

– Что устроило в игре и что нет?

– Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру и пропускать, естественно, обидно. В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали – и 1:1. Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто.

Еще по теме:
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных 1
Реакция Карпина на ничью с «Сочи» 4
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Сочи» (1:1) 29
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1754849589
Валерка скоро попрет(((((
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1754852402
Выгонят тебя скоро из динамо, игры то нет
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
20
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
22:00
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
21:46
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
21:24
1
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
3
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
3
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
20:36
4
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
20:09
1
Все новости
Все новости
Морено высказался о своем будущем в «Сочи»
21:14
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
3
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги
20:54
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
3
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
20:36
4
ВидеоСмолов провел первый матч после ухода из «Краснодара»
20:31
1
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
20:09
1
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Сочи» (1:1)
20:01
29
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:59
Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне
19:44
3
Названа сумма зарплаты, которую Сперцяну предложили в Англии
19:30
2
Стала известна позиция руководства «Зенита» по Семаку
19:08
16
Мусаев высказался о победе над «Оренбургом»
18:56
4
Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем
18:48
1
Названа сумма, которую клуб Чемпионшипа предложил за Сперцяна
18:33
2
Барко ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
17:55
2
Маму Тарасова крупно обманули мошенники
17:48
8
РПЛ. Гол Кривцова принес «Краснодару» гостевую победу над «Оренбургом» (1:0)
17:34
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:33
Фанаты «Спартака» призвали убрать Максименко из основы
17:16
12
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:4 от «Локомотива»
16:47
7
Газзаев одним словом описал «Спартак» на старте сезона
16:37
2
Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ
16:23
15
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу
16:16
7
Дмитриев – о похвале от фанатов «Спартака»: «Что толку, если мы не можем набрать очки?»
16:05
6
Максименко: «Спартак» готов биться за Станковича»
15:57
17
Стало известно, кем «Спартак» планирует заменить Станковича
15:36
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 