Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин затруднился назвать плохие моменты в гостевой игре команды с «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

– Что устроило в игре и что нет?

– Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру и пропускать, естественно, обидно. В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали – и 1:1. Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто.