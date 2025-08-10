Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин затруднился назвать плохие моменты в гостевой игре команды с «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ.
– Что устроило в игре и что нет?
– Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру и пропускать, естественно, обидно. В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали – и 1:1. Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто.
- Гол у «Динамо» на 37-й минуте забил Денис Макаров. У «Сочи» на 85-й отличился Максим Мухин.
- «Динамо» идет в РПЛ 9-м с 5 очками после четырех туров.
Источник: «Матч ТВ»