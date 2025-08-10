Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • У Барко грандиозный конфликт с женой: «Эгоист, ты хотел войны – получай»

У Барко грандиозный конфликт с женой: «Эгоист, ты хотел войны – получай»

Сегодня, 13:00
11

Мики Ромеро, жена полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, написала пост, обозначающий конфликт с супругом.

«Можешь говорить обо мне все, что угодно, но никогда не говори, что я плохая мать! Плохой отец, плохой человек...

Уже 6 месяцев я борюсь за то, чтобы ты дал своей дочери то, что ей полагается! Помимо того, что ты не хочешь ничего давать, ты еще и думаешь, что владеешь жизнью других людей.

Ты меня достал! Я молчала ради своей дочери, но тебе, похоже, хочется, чтобы я рассказала все. Почему ты не говоришь, как выгнал нас из России, не показавшись даже, оставил нас на улице и исчез? Мне пришлось нанять адвокатов. От этого тебе так просто не отделаться.

Я была спокойна за свою дочь, но тебе нравится, когда я все рассказываю, и будь спокоен, я буду говорить правду, а не ту ерунду, которую ты говоришь, выставляя меня в плохом свете.

Я никогда не запрещала тебе видеться с дочерью. И всегда просила тебя быть отцом, присутствующим в ее жизни... Ты был в Аргентине 15 дней, видел ее четыре раза, когда она была больна и не имела медицинской страховки, потому что ты сам ее отменил из злобы, так же как заблокировал наши кредитные карты. И твоей дочери было нечего есть...

Ни ты, ни кто-либо другой не подошел ко мне, чтобы спросить, нужно ли девочке что-нибудь. Никому нет дела, а потом они появляются, притворяясь хорошими людьми, и говорят, что не хотят пропустить ее взросление. Все в порядке? Теперь ты посылаешь мне деньги для девочки, но всегда скупо...

Ах, но этот господин говорит, что будет звонить ей 3 раза в неделю, указывая время. Это твоя дочь, у тебя телефон доступен 24 часа в сутки...

Я увожу девочку в отпуск не за твои деньги, но это тоже тебя беспокоит. Ведь ты сказал, что хочешь отобрать у меня разрешение, чтобы я не могла вывезти ее из страны. Эгоист, продолжать???

Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из‑за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь, даже если останусь ни с чем, но я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал правду», – написала Ромеро в соцсети.

  • Летом сообщалось, что Барко из-за жены хочет покинуть «Спартак».
  • Эсекьелем интересовался «Фламенго».
  • Барко в «Спартаке» год.

Барко ответил, в кризисе ли «Спартак»
Стало известно, останется ли Барко в «Спартаке»
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
DOCTOR PENALTY
1754820355
Круто! Жена Моти и Дашка Глушакова просто отдыхают. """""""""
Ответить
Каратель помойников
1754820380
Сейчас желтизна хлынет из всех щелей псевдожурналистов
Ответить
aurora5858
1754820660
Одна из причин ,что Барко плохо играет . И похоже это на долго .
Ответить
...уефан
1754821131
...м-да, с таким "тылом" и враг не нужен...
Ответить
Таврида
1754821247
Малахов, вызывайте Малахова!!!
Ответить
GREY DM
1754821354
Да уж, мощная "поддержка" от семьи для Барко обеспечена. Такой суппорт явно не окрыляет.
Ответить
Странник 09
1754821874
Очередной фейк, вывести из равновесия Барко
Ответить
IVANRUS777
1754822824
Такое ощущение, что не пост прочитал, а одну из серий Дикого ангела посмотрел) Слишком много эмоций от этой латиноамериканки. Дай Бог чтобы нашли взаимопонимание ради ребёнка.
Ответить
Burtaze
1754822878
Дочери Барко нечего есть.., нужно помочь ребёнку кто сколько может.., каки всё таки нищеброды эти наши легионеры.., горбатят гастарбайтеры за сущие копейки..
Ответить
Красногвардейчик
1754823503
Да, аргентинская Санта-Барбара....и игрок заметно сдал по игре
Ответить
