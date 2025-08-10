«Спартак» приступил к поиску нового тренера

В «Спартаке» готовятся к отставке главного тренера Деяна Станковича.
Клуб приступил к поиску замены сербу.
«Агенты уже контактировали с рядом иностранных специалистов из топ-5 европейских чемпионатов на предмет возможного интереса их работы в РПЛ, ссылаясь на хорошие взаимоотношения со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.
Один из кандидатов на пост нового наставника красно-белых в данный момент работает не главным тренером, а является помощником в тренерском штабе», – написал источник.
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: Metaratings