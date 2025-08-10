«Спартак» приступил к поиску нового тренера

В «Спартаке» готовятся к отставке главного тренера Деяна Станковича.

Клуб приступил к поиску замены сербу.

«Агенты уже контактировали с рядом иностранных специалистов из топ-5 европейских чемпионатов на предмет возможного интереса их работы в РПЛ, ссылаясь на хорошие взаимоотношения со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

Один из кандидатов на пост нового наставника красно-белых в данный момент работает не главным тренером, а является помощником в тренерском штабе», – написал источник.